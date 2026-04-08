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POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Geklauter E-Scooter bei Verkehrskontrolle entdeckt
Delmenhorst (ots)
Am Dienstag, 7. April 2026, gegen 23:05 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen in der Schulstraße in Großenkneten einen unbeleuchteten E-Scooter, welcher mit zwei Personen besetzt war.
Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter bereits 2024 in Cloppenburg gestohlen wurde.
Zudem ermittelten sie, dass der E-Scooter nicht versichert ist und ein gefälschtes Versicherungskennzeichen angebracht war.
Die Weiterfahrt wurde untersagt und der E-Scooter sichergestellt. Gegen den 16-Jährigen Fahrer des E-Scooters wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Ermittlungen wird überprüft, inwieweit der 16-Jährige auch für den E-Scooter-Diebstahl verantwortlich ist.
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