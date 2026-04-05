Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Festnahme nach versuchtem Einbruch in Lebach

Lebach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wollte eine männliche Person offensichtlich in ein Ladenlokal in der Straße "Am Bahnhof" in Lebach einbrechen.

Hierzu warf der Täter mehrere Steine gegen eine Schaufensterscheibe des Geschäftes.

Durch die Lärmentwicklung wurden jedoch Zeugen auf das Geschehen aufmerksam und informierten sofort die Polizei. Die Beamten nahmen unverzüglich die Verfolgung des Täters auf und konnten diesen schließlich kurze Zeit später festnehmen.

Wie sich in der Folge herausstellte, handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Jugendlichen, nach welchem bereits gefahndet wurde. Der junge Mann wurde in seine Wohngruppe zurückgebracht, ihn erwatet nun ein Strafverfahren.

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