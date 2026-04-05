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Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Alkoholisierter Autofahrer stürzt zu Fuß Abhang hinunter

Lebach-Landsweiler (ots)

Am Ostersamstag, den 04.04.2026 kam es gegen 21:15 Uhr im Lebacher Ortsteil Landsweiler in der Dornheckstraße zu einem unbedachten Wendemanöver.

Ein 67-jähriger Mann aus Eppelborn-Bubach versuchte mit seinem grauen Seat Leon im Vorgarten eines Anwesens zu wenden. Dabei wurde er von der Hauseigentümerin angesprochen, die eine starke Alkoholisierung beim 67-Jährigen bemerkte.

Weil sein Wendemanöver scheiterte und die Hauseigentümerin gleichzeitig die Polizei informierte, fuhr er mit seinem Pkw die Dornheckstraße weiter in Rtg. Sackgassenende; hier lenkte er sein Fahrzeug auf eine ca. 50 cm hohe Mauer. Er hielt an, verließ seinen Seat Leon und fiel wenige Meter neben seinem Pkw entfernt in der Dunkelheit einen ca. 3 m hohen Abhang hinunter. Er zog sich u.a. erhebliche aber nicht lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Beim 67-jährigen Fahrer aus Bubach wurde eine Blutprobe im Krankenhaus Lebach entnommen. Aufgrund seiner Verletzung aber auch aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades konnte er keinen Atemalkoholtest absolvieren. Gegen ihn wurde ein Verfahren gem. § 315c StGB eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

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