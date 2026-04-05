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Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Riskantes Überholmanöver in Schmelz

Schmelz in Rtg. Nalbach (ots)

Am Ostersamstag, den 04.04.2026, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Körpricher Straße in Schmelz-Hüttersdorf zu einem riskanten Überholmanöver. Ein 49-jähriger Fahrer eines hellen Audi A4 Avant mit SLS-Kennzeichen überholte nach Zeugenaussagen im Ortsteil Hüttersdorf mehrere Pkw trotz Gegenverkehr von Schmelz kommend in Rtg. Nalbach/Schwalbach. Um eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu verhindern, scherte er nach rechts vor den Überholten wieder ein und drängte dieses Fahrzeug nach rechts auf den Gehweg. Glücklicherweise kam es weder mit dem Gegenverkehr noch mit dem überholten Fahrzeug zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer des Audi A 4 wurde im Anschluss polizeilich ermittelt. Es wird vermutet, dass der besagte Audi-Fahrer weitere, riskante Manöver auf der Strecke von Schmelz kommend über die L 143 in Rtg. Schwalbach durchgeführt hatte (möglicherweise durch die Gemeinden Nalbach und Saarwellingen).

In diesem Kontext ruft die Polizei Lebach mögliche Zeugen und Geschädigte der o.g. Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung auf, sich zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

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