Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Gefährdung des Straßenverkehrs im Bereich der B 268 zwischen Heusweiler-Eiweiler und Lebach-Landsweiler

66822 Lebach-Landsweiler (ots)

Am Mittwoch, den 25.03.2026, wurden der Polizeiinspektion Lebach gegen 09:40 Uhr mehrere gefährliche Überholmanöver durch einen bis dato unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der B 268 zwischen den Ortslagen Heusweiler-Eiweiler und Lebach-Landsweiler gemeldet. Der unbekannte Fahrzeugführer überholte mit seinem schwarzen Mercedes Benz GLA 200 zunächst in riskanter Weise einen anderen Verkehrsteilnehmer unmittelbar vor dem Ende einer Überholspur. Anschließend überholte er, mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit, kurz vor einer Kurve ein Lkw-Gespann. Eine Kollision mit dem nahenden Gegenverkehr konnte nur durch ein starkes Abbremsen der anderen Verkehrsteilnehmer verhindert werden.

Zeugen des Vorfalles oder Personen, die hierzu sachdienliche Angaben tätigen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach via E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de oder telefonisch unter 06881-5050 in Verbindung zu setzen.

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