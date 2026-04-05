Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Heusweiler (ots)

Am Ostersonntag, den 05.04.2026, gegen 00:40 Uhr, wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Trierer Straße in Heusweiler informiert. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ermittelt werden, dass ein 23-jähriger Mann aus Heusweiler mit seinem BMW die Trierer Straße in Rtg. Lebach befuhr. In Höhe der Einmündung zur Saarlouiser Straße kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und wie später festgestellt unter alkoholischer Beeinflussung stehend in der Rechtskurve nach links ab und kollidierte mit einem VW Passat Kombi, welcher auf dem Parkstreifen der Gegenfahrbahn parkte. Durch diese Frontalkollision wurden beide Fahrzeuge schwerwiegend beschädigt (wirtschaftlicher Totalschaden). Der unverletzte Unfallverursacher absolvierte einen Atemalkoholtest, welcher einen Wert von 1,3 Promille ergab. Eine Blutprobe wurde entnommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen § 315c StGB eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell