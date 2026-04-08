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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 5. April 2026, 08:30 Uhr, bis Dienstag, 7. April 2026, 08:20 Uhr, versuchten sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße in Brake zu verschaffen.

Der entstandene Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 935-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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