Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von Baustellenabsperrung: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Stahlstraße in Kaiserslautern 15 Absperrschranken und die dazugehörigen Füße entwendet. Ein Zeuge hat der Polizei bereits einen Hinweis auf einen roten Pritschenwagen gegeben, der möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Ereignet hat sich die Straftat zwischen dem späten Nachmittag des Freitag, 27. Februar, und dem frühen Morgen des Samstag, 28. Februar.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369 14199 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden. |pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell