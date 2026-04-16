Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Drei Autos beschädigt - Zeugenaufruf (10.04.2026 - 13.04.2026)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Ein Akt des Vandalismus hat sich im Zeitraum von Freitag bis Montag auf der Bahnhofstraße ereignet. Ein unbekannter Täter hat mit einem Stein an drei Autos mehrere Scheiben eingeschlagen. Ob etwas aus dem silbernen Hyundai, gelbem Ford und blauen Opel entwendet wurde muss noch ermittelt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Triberg erbittet Zeugenhinweise die, unter der Nummer 07722 / 9160710, gemeldet werden können.

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