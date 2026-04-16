Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, K6170, Lkr. Konstanz) Unfall zwischen Markelfingen und Allensbach - Polizei sucht Zeugen (14.04.2026)

Allensbach, K6170 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am Dienstagabend auf der Kreisstraße 6170 zwischen Markelfingen und Allensbach ereignet hat. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem dunklen - möglicherweise blauen - VW Golf von Markelfingen in Richtung Allensbach. Im Bereich einer Rechtskurve geriet er dabei zu weit nach links, so dass ein mit einem weißen Golf entgegenkommender 42-Jähriger nach rechts in das Bankett ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei streifte der 42-Jährige mit seinem Wagen einen Leitpfosten, wodurch Schaden an dem Golf entstand. Der Unbekannte mit dem dunklen Golf fuhr indes einfach weiter.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher mit dem dunklen (evtl. blauen) Golf der 3er- oder 4er-Baureihe nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell