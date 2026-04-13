Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl einer Badewanne

Nettersheim (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch, den 8. April, eine alte Badewanne aus einem Innenhof entwendet.

Die Badewanne aus Metall befand sich auf einer frei zugänglichen Hoffläche vor einem Einfamilienhaus in der Kölner Straße in Nettersheim-Marmagen und sollte zu einem späteren Zeitpunkt bepflanzt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Badewanne bereits gegen 13 Uhr durch zwei bislang unbekannte Personen abtransportiert.

Einer der Unbekannten kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - schwarzer Bart - rote Basecap - schwarze Oberbekleidung - schwarze Hose - schwarze Schuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aufgenommen.

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