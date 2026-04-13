PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl einer Badewanne

Nettersheim (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch, den 8. April, eine alte Badewanne aus einem Innenhof entwendet.

Die Badewanne aus Metall befand sich auf einer frei zugänglichen Hoffläche vor einem Einfamilienhaus in der Kölner Straße in Nettersheim-Marmagen und sollte zu einem späteren Zeitpunkt bepflanzt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Badewanne bereits gegen 13 Uhr durch zwei bislang unbekannte Personen abtransportiert.

Einer der Unbekannten kann wie folgt beschrieben werden:

   -	männlich -	südländisches Erscheinungsbild -	schwarzer Bart -	
rote Basecap -	schwarze Oberbekleidung -	schwarze Hose -	schwarze 
Schuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 14:00

    POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

    Bad Münstereifel (ots) - In der Südstraße in Bad Münstereifel kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Zeitraum von Sonntag (5. April), 15 Uhr, bis Freitag (10. April), 11 Uhr, betraten Unbekannte das Grundstück und hebelten im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses ein ca. zwei Meter über dem Boden befindliches Fenster auf. Im Wohnhaus wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Es wurde ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 10:06

    POL-EU: Über den Kreisverkehr, die Böschung hoch, bis ins Feld

    Weilerswist (ots) - In den Morgenstunden des 11.04.2026, gegen 03:39 Uhr entdeckten Zeugen ein Fahrzeug im Feld angrenzend zum Kreisverkehr L33 an der Auffahrt BAB A1 an der Anschlussstelle Weilerswist West. Die Unfallstelle zieht sich über den Kreisverkehr, die ca. 2 Meter hohe Böschung hinauf, über einen Wirtschaftsweg bis ins angrenzende Feld. Der Fahrzeugführer ließ sein stark beschädigtes Fahrzeug zurück und ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 10:00

    POL-EU: Gestritten, geschlagen, bei der Polizei übernachtet.

    Zülpich (ots) - Am Freitag, 10.04.2026 gegen 19:46 Uhr eskalierte ein Streit in Zülpich zwischen mehreren Personen. Zuerst wurden die Beamten zu einer Körperverletzung gerufen. Vor Ort konnten die Zeugen (m, 36; w, 34) und der Geschädigte (m, 60 Jahre) des Streites angetroffen werden. Der 40-jährige Täterverdächtige hatte sich zu seiner nahegelegenen Wohnanschrift begeben. Nach Aufnahme des Sachverhaltes begaben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren