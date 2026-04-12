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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Über den Kreisverkehr, die Böschung hoch, bis ins Feld

Weilerswist (ots)

In den Morgenstunden des 11.04.2026, gegen 03:39 Uhr entdeckten Zeugen ein Fahrzeug im Feld angrenzend zum Kreisverkehr L33 an der Auffahrt BAB A1 an der Anschlussstelle Weilerswist West.

Die Unfallstelle zieht sich über den Kreisverkehr, die ca. 2 Meter hohe Böschung hinauf, über einen Wirtschaftsweg bis ins angrenzende Feld.

Der Fahrzeugführer ließ sein stark beschädigtes Fahrzeug zurück und entfernte sich von der Unfallstelle.

Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass der weiße Golf zurzeit nicht zugelassen ist und die Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben wurden.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Zur genauen Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei Euskirchen weitere Zeugen. Hinweise können unter der Rufnummer 02251-7990 bei der Polizei Euskirchen gegeben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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