Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mülltonne geriet in Brand

Zülpich (ots)

Am gestrigen Donnerstag (9. April) geriet aus bislang unbekannten Gründen um 18.10 Uhr eine Papiermülltonne in der "Udelsgasse" in Zülpich in Brand.

Der Brand breitete sich auf die Außenfassade eines angrenzenden Schuppens aus.

Die Mülltonne wurde bei dem Brand vollständig beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

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