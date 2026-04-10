PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mülltonne geriet in Brand

Zülpich (ots)

Am gestrigen Donnerstag (9. April) geriet aus bislang unbekannten Gründen um 18.10 Uhr eine Papiermülltonne in der "Udelsgasse" in Zülpich in Brand.

Der Brand breitete sich auf die Außenfassade eines angrenzenden Schuppens aus.

Die Mülltonne wurde bei dem Brand vollständig beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 10:39

    POL-EU: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Radfahrerin verletzt

    Bad Münstereifel-Eicherscheid (ots) - Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Nettersheim kollidierte mit einer 58-jährigen Radfahrerin aus Rheinland-Pfalz. Der 29-Jährige befuhr am Donnerstag, den 9. April, um 18.48 Uhr, die Brühler Straße aus Richtung Bad Münstereifel kommend. Die 58-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Ahrweiler Straße aus Richtung Bad ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 10:38

    POL-EU: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

    Weilerswist (ots) - Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilerswist kollidierte mit einer 19-jährigen Fußgängerin aus Mechernich. Am frühen Freitagmorgen, den 10. April, kam es um 00.01 Uhr auf der Landstraße 163 bei Weilerswist zu dem Verkehrsunfall. Der 36-Jährige befuhr die Landstraße 163 in Fahrtrichtung Erftstadt-Friesheim. Auf Höhe der Unfallörtlichkeit lief nach bisherigen Erkenntnissen die 19-Jährige vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren