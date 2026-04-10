Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Radfahrerin verletzt

Bad Münstereifel-Eicherscheid (ots)

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Nettersheim kollidierte mit einer 58-jährigen Radfahrerin aus Rheinland-Pfalz.

Der 29-Jährige befuhr am Donnerstag, den 9. April, um 18.48 Uhr, die Brühler Straße aus Richtung Bad Münstereifel kommend. Die 58-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Ahrweiler Straße aus Richtung Bad Münstereifel-Schuld kommend in Fahrtrichtung Bad Münstereifel.

Im Bereich eines Kreisverkehrs beabsichtigte der 29-Jährige, an der ersten Ausfahrt nach rechts auf die Bitburger Straße abzubiegen.

Die Radfahrerin befuhr den Fahrradweg auf der Verkehrsinsel und touchierte aus bislang ungeklärter Ursache den sich bereits im Abbiegevorgang befindlichen Pkw. Infolge der Kollision stürzte die Frau und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

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