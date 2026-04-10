PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Radfahrerin verletzt

Bad Münstereifel-Eicherscheid (ots)

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Nettersheim kollidierte mit einer 58-jährigen Radfahrerin aus Rheinland-Pfalz.

Der 29-Jährige befuhr am Donnerstag, den 9. April, um 18.48 Uhr, die Brühler Straße aus Richtung Bad Münstereifel kommend. Die 58-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Ahrweiler Straße aus Richtung Bad Münstereifel-Schuld kommend in Fahrtrichtung Bad Münstereifel.

Im Bereich eines Kreisverkehrs beabsichtigte der 29-Jährige, an der ersten Ausfahrt nach rechts auf die Bitburger Straße abzubiegen.

Die Radfahrerin befuhr den Fahrradweg auf der Verkehrsinsel und touchierte aus bislang ungeklärter Ursache den sich bereits im Abbiegevorgang befindlichen Pkw. Infolge der Kollision stürzte die Frau und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 10:38

    POL-EU: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

    Weilerswist (ots) - Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilerswist kollidierte mit einer 19-jährigen Fußgängerin aus Mechernich. Am frühen Freitagmorgen, den 10. April, kam es um 00.01 Uhr auf der Landstraße 163 bei Weilerswist zu dem Verkehrsunfall. Der 36-Jährige befuhr die Landstraße 163 in Fahrtrichtung Erftstadt-Friesheim. Auf Höhe der Unfallörtlichkeit lief nach bisherigen Erkenntnissen die 19-Jährige vom ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 10:37

    POL-EU: Verkehrsunfall auf der B 266 - 75-Jähriger bei Kollision verletzt

    Euskirchen (ots) - Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich kollidierte mit dem Pkw eines 31-jährigen Pkw-Fahrers aus Euskirchen. Am Donnerstag, den 9. April, um 14.18 Uhr, befuhr der 75-Jährige die Bundesstraße 266 aus Richtung Euskirchen kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Kommern. Im Bereich der Einmündung zur Landstraße 11 beabsichtigte er, nach links ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 13:00

    POL-EU: Unbekannter wird von Hauseigentümer überrascht und flüchtet

    Zülpich-Hoven (ots) - In der Adolf-Kolping-Straße in Zülpich-Hoven kam es zu einem versuchten Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Am Mittwoch, den 8. April, versuchte ein bislang Unbekannter gegen 9.25 Uhr, über die Terrassentür in das Haus einzudringen. Dabei wurde er von dem 82-jährigen Hauseigentümer überrascht, der sich zur Tatzeit in der Küche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren