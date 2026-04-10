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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Weilerswist (ots)

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilerswist kollidierte mit einer 19-jährigen Fußgängerin aus Mechernich.

Am frühen Freitagmorgen, den 10. April, kam es um 00.01 Uhr auf der Landstraße 163 bei Weilerswist zu dem Verkehrsunfall.

Der 36-Jährige befuhr die Landstraße 163 in Fahrtrichtung Erftstadt-Friesheim.

Auf Höhe der Unfallörtlichkeit lief nach bisherigen Erkenntnissen die 19-Jährige vom rechtsseitigen Abhang auf die Fahrbahn. Nach eigenen Angaben leitete der 36-Jährige eine Gefahrenbremsung ein und versuchte auszuweichen. Eine Kollision konnte jedoch nicht mehr verhindert werden.

Die Fußgängerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle wurde das THW Ortsverband Euskirchen hinzugezogen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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