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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall auf der B 266 - 75-Jähriger bei Kollision verletzt

Euskirchen (ots)

Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich kollidierte mit dem Pkw eines 31-jährigen Pkw-Fahrers aus Euskirchen. Am Donnerstag, den 9. April, um 14.18 Uhr, befuhr der 75-Jährige die Bundesstraße 266 aus Richtung Euskirchen kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Kommern. Im Bereich der Einmündung zur Landstraße 11 beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Zeitgleich befuhr der 31-Jährige die Bundesstraße 266 aus Richtung Mechernich-Kommern kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Nach eigenen Angaben schätzte der 75-Jährige beim Abbiegevorgang die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Fahrzeugs falsch ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 75-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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