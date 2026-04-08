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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 32-Jähriger schlägt gegen Fahrzeuge

Euskirchen (ots)

Am Bahnhof in Euskirchen kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 32-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz durch aggressives Verhalten aufgefallen war. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Mann am gestrigen Dienstag (7. April) um 20.45 Uhr gegen mehrere im Bereich des Bahnhof Euskirchens abgestellte Taxis. In einem der Fahrzeuge befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 55-jähriger Taxifahrer. Als dieser ausstieg und den Mann aufforderte, die Handlungen zu unterlassen, griff der 32-Jährige den Taxifahrer körperlich an und schlug in Richtung dessen Gesichts. Der Taxifahrer konnte den Angriff abwehren und brachte den Mann zu Boden, wobei der 32-Jährige stürzte und sich verletzte. Sachschäden an den Fahrzeugen entstanden nicht. Daraufhin wurde die Polizei in Kenntnis gesetzt. Während der Sachverhaltsaufnahme näherte sich der stark alkoholisierte 32-Jährige erneut dem Taxifahrer. In der Folge stieß er einen Polizeibeamten zur Seite. Da sich der 32-Jährige weiterhin uneinsichtig zeigte und nicht beruhigen ließ, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige bezüglich der Körperverletzung gefertigt.

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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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