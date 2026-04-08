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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raub in Bad Münstereifel - 18-Jähriger von zwei Unbekannten angegriffen und ausgeraubt

Bad Münstereifel (ots)

In der Kölner Straße in Bad Münstereifel kam es zu einem Raubdelikt: Am Dienstag (7. April) gegen 20.54 Uhr wurde ein 18-Jähriger aus Nettersheim von zwei Unbekannten zunächst aufgefordert, einen Kiosk zu verlassen. Nachdem er diesem nachkam und sich fußläufig in Richtung Innenstadt entfernte, verfolgten die beiden Unbekannten ihn. Sie ergriffen ihn, traten ihm die Füße weg, sodass er zu Boden stürzte. Als er am Boden lag, schlug einer der Unbekannten mehrfach mit den Fäusten auf ihn ein. Der 18-Jährige wurde hierbei verletzt. Einer der Unbekannten führte unter seiner Jacke ein Küchenmesser mit sich. Während dieser auf den 18-Jährigen einschlug, entriss der zweite Unbekannte dem Opfer die Umhängetasche und entwendete daraus die Geldbörse sowie eine Zigarettenschachtel. Anschließend entnahm er zudem das Mobiltelefon aus der Hosentasche des 18-Jährigen. Nach der Tat ließen die Unbekannten von dem 18-Jährigen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

1. Person

- männlich - ca. 16 bis18 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - normale Figur - südosteuropäisches Erscheinungsbild - braune Augen - Oberlippen- und Kinnbart - braune, kurze Haare - schwarze Gucci-Kappe - komplett schwarz gekleidet - führte ein ca. 20-30 cm langes Küchenmesser unter der Jacke mit 2. Person: - männlich - ca. 16 bis 17 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - schlanke Figur - südosteuropäisches Erscheinungsbild - Oberlippenbart

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des schweren Raubes aufgenommen.

Zeugen, die im Bereich der Kölner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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