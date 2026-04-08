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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Akkus gerieten in Brand

Schleiden (ots)

In Gemünd kam es in der Straße "Braubach" zu einem Brand in einer Garage. Ursächlich waren in Brand geratene Lithium-Akkus eines Balkonkraftwerks, die dort gelagert waren. Das Feuer wurde am Dienstag, den 7. April, gegen 15.40 Uhr festgestellt. Zum Zeitpunkt des Brands hielten sich die Hausbewohner (65, 67) auf der Terrasse des Einfamilienhauses auf, als sie den ausgelösten Feuermelder wahrnahmen und Rauch aus der Garage bemerkten. Der 67-jährige Hausbewohner begab sich umgehend in die Garage, nahm den brennenden Akku an sich und brachte diesen ins Freie. Zudem wurde ein in der Garage stehender Pkw vorsorglich herausgefahren. Anschließend konnte der Hausbewohner den Brand mit einem Feuerlöscher eigenständig löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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