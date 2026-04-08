Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 45-Jähriger nach Streit mit Glasflasche angegriffen

Euskirchen (ots)

Am Bahnhof in Euskirchen entwickelten sich am Dienstagabend (7. April) Streitigkeiten zwischen einem 45-jährigen Mann aus Euskirchen und einem unbekannten Mann, die im weiteren Verlauf eskalierten.

Gegen 22.50 Uhr kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 45-Jährigen aus Euskirchen und einem unbekannten Mann. Im Anschluss zerbrach der Unbekannte eine Glasflasche und schlug dem 45-Jährigen damit auf die Hand. Der 45-Jährige wurde hierbei verletzt. Danach ließ er von dem Euskirchener ab und entfernte sich kurzzeitig von der Örtlichkeit. Während der 45-Jährige in einem Rettungswagen behandelt wurde, kehrte der Mann zurück, öffnete die Seitentür eines Rettungswagens und warf einen handgroßen Stein in Richtung des Patienten sowie von zwei Mitarbeitern des Rettungsdienstes. Der Stein verfehlte alle Beteiligten. Kurz darauf entfernte sich der Mann in Richtung der Kölner Straße. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 25 bis 35 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - schwarze Haare - dunkle Bekleidung - südeuropäisches Erscheinungsbild - sprach Italienisch

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte sowie der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem unbekannten Mann geben? Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell