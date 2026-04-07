Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer verstarb an Unfallstelle

Bad Münstereifel-Honerath (ots)

Ein 36-jähriger Mann aus Bad Münstereifel kam am Montagabend (6. April) gegen 17:38 Uhr aus ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad auf der Landstraße 165 nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein dahinter fahrender 22-Jähriger, ebenfalls aus Bad Münstereifel, erschrak aufgrund dessen, fuhr mit seinem Krad am Verunfallten vorbei, drehte sich nach ihm um und kam infolgedessen ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der 36-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Unfallspuren. Die Strecke war bis 22.12 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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