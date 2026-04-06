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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Weilerswist (ots)

Am Samstagabend wurde die Polizei über einen Diebstahl aus einem Altkleidercontainer informiert. Der Vorfall ereignete sich am Samstag (1. April).

Eine Zeugin beobachtete gegen 22 Uhr in der Trierer Straße in Weilerswist, wie zwei Personen Kleidungsstücke aus einem Altkleidercontainer entwendeten. Dabei befand sich eine Person im Container, zog die Kleidung heraus und übergab diese an eine zweite Person.

Die Polizeibeamten konnten vor Ort zwei Männer antreffen: einen 23-jährigen und einen 47-jährigen Mann, beide aus Weilerswist. Die entwendeten Gegenstände, darunter auch zwei Kleidersäcke, hatten die Männer bereits auf der Rücksitzbank eines Fahrzeugs verstaut.

Die Kleidersäcke wurden den eingesetzten Beamten übergeben.

Es wurde eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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