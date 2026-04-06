Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Euskirchen (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der Boenerstraße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich am Sonntag (5. April) gegen 19 Uhr.

Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Boenerstraße aus Richtung der Münstereifeler Straße kommend in Fahrtrichtung der Billiger Straße. Auf seinem Fahrstreifen befand sich ein geparkter Pkw. Zeitgleich kam ihm eine 33-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Euskirchen, entgegen. Der 58-Jährige versuchte, an dem geparkten Fahrzeug vorbeizufahren, unterschätzte nach eigenen Angaben jedoch die Verkehrssituation und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und jeweils mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Diese streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab.

Das Verkehrsunfallkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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