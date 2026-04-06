Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Junge lässt Autoreifen auf Fahrbahn rollen

Weilerswist (ots)

Ein bislang unbekannter Junge hat durch das Herabstoßen eines Autoreifens auf eine Landstraße den Straßenverkehr gefährdet. Am Samstag, den 4. April, gegen 20.15 Uhr, befuhr eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Erft-Kreis die Landstraße 163 in Fahrtrichtung Weilerswist.

Während der Fahrt bemerkte sie einen Jungen, der auf der rechten Seite der Fahrbahn mit einem Autoreifen eine Böschung hinaufkletterte. Als sich die Fahrzeugführerin näherte, ließ der unbekannte Junge den Reifen los, sodass dieser die Böschung hinunterrollte und auf die Fahrbahn gelangte.

Die Pkw-Fahrerin konnte durch rechtzeitiges Abbremsen ihres Fahrzeugs eine Kollision verhindern. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Der Junge wird wie folgt beschrieben:

- etwa 10 bis 12 Jahre alt - braune, etwas längere Haare

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Es wurde eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gefertigt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Jungen geben können, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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