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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260322-1: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frechen (ots)

Am Nachmittag des Freitag, 20.03.2026, kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Eine 22jährige BMW- Fahrerin aus Kerpen fuhr gegen 15:30 Uhr von einem Grundstück aus auf die Fahrbahn der Alfred- Nobel- Straße in Fahrtrichtung Hürth und übersah nach ersten Ermittlungen hier ein Motorrad, das auf der Alfred- Nobel- Straße aus Richtung Hürth in Richtung Frechen fuhr. Der 28jährige Motorrad- Fahrer und seine 24jährige Sozia aus Hürth, aber auch die Pkw- Fahrerin, wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Alfred- Nobel- Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.(ns)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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