Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260322-1: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frechen (ots)

Am Nachmittag des Freitag, 20.03.2026, kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Eine 22jährige BMW- Fahrerin aus Kerpen fuhr gegen 15:30 Uhr von einem Grundstück aus auf die Fahrbahn der Alfred- Nobel- Straße in Fahrtrichtung Hürth und übersah nach ersten Ermittlungen hier ein Motorrad, das auf der Alfred- Nobel- Straße aus Richtung Hürth in Richtung Frechen fuhr. Der 28jährige Motorrad- Fahrer und seine 24jährige Sozia aus Hürth, aber auch die Pkw- Fahrerin, wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Alfred- Nobel- Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.(ns)

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