Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260320-4: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall geflüchtet

Bedburg (ots)

Auto beschädigt

Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats suchen derzeit nach einem Unbekannten, der am Donnerstag (19. März) mit einem Fahrrad gegen ein geparktes Auto in Bedburg gestoßen und geflüchtet sein soll. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 11.25 Uhr soll ein Fahrradfahrer aus Richtung Lindenstraße an der Herderstraße gegen einen Renault gefahren sein und diesen beschädigt haben. Laut derzeitigen Erkenntnissen soll der Zweiradfahrer eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, eine rosa Jacke sowie einen Helm getragen haben. Zudem führte die Person auf einem schwarzen Herrenfahrrad einen dunklen Rucksack mit roten Trägern mit sich. Es ist nicht auszuschließen, dass der Radfahrer Verletzungen davongetragen hat. Bei dem Verkehrsunfall sollen eine Scheibe am Auto gesplittert und Lackschäden entstanden sein. Danach sei der Mann in Richtung Lindenstraße davongefahren.

Hinzugerufene Polizisten nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

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