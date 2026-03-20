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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260320-1: Container und Lagerraum aufgebrochen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach mehreren Unbekannten, die zwischen Montagmittag (16. März) und Donnerstagvormittag (19. März) in Erftstadt eine Tür eines Gebäudes sowie einen Container eines Vereins aufgebrochen haben sollen. In Hürth soll zwischen Mittwochnachmittag (18. März) und dem darauffolgenden Morgen ein Container eines weiteren Vereins aufgebrochen worden sein.

Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalkommissariate 22 und 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Erftstadt sollen zwischen Montag, 13.30 Uhr und Donnerstag, 10.30 Uhr an der Dechant-Nöthen-Straße ein Container und ein Lagerraum eines Sportvereins aufgebrochen worden sein. Während aus dem Container ein leerer Tresor entwendet wurde, ist die Beute aus dem Lagerraum Gegenstand der Ermittlungen.

In Hürth soll zwischen Mittwoch, 15 Uhr und dem darauffolgenden Morgen, 7.15 Uhr an der Dunantstraße der Container eines Sportvereins aufgebrochen worden sein. Hier wurde offenbar nichts entwendet.

Polizeikräfte sicherten in beiden Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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