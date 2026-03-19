Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260319-2: Jugendliche E-Scooterfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Eine 15-jährige E-Scooterfahrerin ist am Mittwochnachmittag (18. März) bei einem Verkehrsunfall in Pulheim leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Jugendliche.

Laut ersten Informationen sei die 15-Jährige gegen 15.10 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Martinstraße gefahren. An der Kreuzung Martinstraße Ecke Kreuzstraße kollidierte sie mit einem von rechts kommenden Autofahrer (60) in seinem VW. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten Unfallspuren und nahmen den Verkehrsunfall auf. Die weiteren Ermittlungen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verkehrskommissariats übernommen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell