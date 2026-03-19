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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260319-1: Baustellenfahrzeug entwendet

Brühl (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Dienstagnachmittag (17. März) und Mittwochnachmittag (18. März) in Brühl einen Dumper entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen stand der orangefarbene Raddumper mit grauer Kabine am Dienstag gegen 15 Uhr noch auf einem Parkplatz an der Immendorfer Straße. Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den Diebstahl. Er erstattete später Anzeige auf einer Polizeiwache. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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