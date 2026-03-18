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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260318-3: Bargeld aus Wohnräumen gestohlen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugensuche

Am Dienstag (17. März) und Montag (16. März) sind Unbekannte in ein Haus in Bedburg und in eine Wohnung in Hürth eingebrochen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen Unbekannte zwischen 10.45 Uhr und 18 Uhr in ein Haus an der Straße "Lipper Berg" in Bedburg eingebrochen sein und Bargeld entwendet haben.

In Hürth betraten Täter zwischen 8 Uhr und 16 Uhr unbefugt eine Wohnung am "Villering" im Hürth. Dort sollen sie ebenfalls Bargeld entwendet haben.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen die Sachverhalte auf und fertigten Strafanzeigen. Kriminalbeamte sicherten Spuren an den Tatorten.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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