Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260318-2: Einbruch in Kindergarten - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Türen aufgehebelt und Scheibe eingeschlagen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Montagnachmittag (16. März) und Dienstagmorgen (17. März) in einen Kindergarten in Erftstadt-Kierdorf eingedrungen sein sollen. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 7 Uhr das Gartentor des Außenbereichs eines Kindergartens an der Matthias-Grell-Straße aufgebrochen haben. Nachdem sie eine Außentür aufhebelten und eine Scheibe einschlugen, sollen sie im Inneren mehrere Türen aufgehebelt haben. Alarmierte Polizeikräfte stellten Beweismittel sicher, sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

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