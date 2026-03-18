Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260318-1: Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen - Zeugensuche

Brühl (ots)

Tür aufgebrochen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Montagabend (16. März) und Dienstagmorgen (17. März) in Brühl einen Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen hatte der Nutzer den Citroen Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der Hamburger Straße in Vochem abgestellt. Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr bemerkte er eine geöffnete Seitentür. Im Fahrzeug fehlten eine Werkzeugkiste und diverse elektrische Werkzeuge.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren an einer aufgebrochenen Tür und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

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