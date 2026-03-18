PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260318-1: Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen - Zeugensuche

Brühl (ots)

Tür aufgebrochen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Montagabend (16. März) und Dienstagmorgen (17. März) in Brühl einen Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen hatte der Nutzer den Citroen Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der Hamburger Straße in Vochem abgestellt. Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr bemerkte er eine geöffnete Seitentür. Im Fahrzeug fehlten eine Werkzeugkiste und diverse elektrische Werkzeuge.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren an einer aufgebrochenen Tür und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 14:28

    POL-REK: 260317-4: E-Scooterfahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Versicherungsschutz unterwegs

    Bergheim (ots) - Neues Versicherungsjahr hat am 1. März begonnen Polizeikräfte haben am Montagmittag (16. März) einen E-Scooterfahrer (43) in Bergheim gestoppt. Er soll unter dem Einfluss von Alkohol und ohne gültigen Versicherungsschutz für den E-Scooter gefahren sein. Gegen 12 Uhr fiel den Beamtinnen und Beamten der 43-Jährige auf, da auf seinem ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 13:01

    POL-REK: 260317-3: E-Scooterfahrerin schwer verletzt

    Brühl (ots) - Zusammenstoß an Kreuzung Eine 16-jährige E-Scooterfahrerin ist am Montagnachmittag (16. März) in Brühl bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus. Laut ersten Informationen fuhr ein Autofahrer (76) gegen 15 Uhr auf der Kurfürstenstraße in Richtung der Straße "Zum Sommersberg". Noch vor Passieren der Römerstraße habe zeitgleich die ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 11:25

    POL-REK: 260317-2: Scheibe eingeschlagen und Smartphones gestohlen

    Hürth (ots) - Zeugensuche Drei Unbekannte haben am späten Montagabend (16. März) die Scheibe eines Geschäfts in Hürth eingeschlagen und mehrere Mobiltelefone entwendet. Die Männer sollen zwischen 15 und 25 Jahren alt und schwarz gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen soll eine Kapuze auf dem Kopf getragen haben, ein Weiterer eine Kappe. Die Ermittlerinnen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren