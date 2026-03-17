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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260317-2: Scheibe eingeschlagen und Smartphones gestohlen

Hürth (ots)

Zeugensuche

Drei Unbekannte haben am späten Montagabend (16. März) die Scheibe eines Geschäfts in Hürth eingeschlagen und mehrere Mobiltelefone entwendet. Die Männer sollen zwischen 15 und 25 Jahren alt und schwarz gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen soll eine Kapuze auf dem Kopf getragen haben, ein Weiterer eine Kappe. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 23.45 Uhr sollen die Täter die Scheibe des Ladens an der Theresienhöhe eingeschlagen haben. Mit mehreren Smartphones seien sie davongelaufen.

Alarmierte Einsatzkräfte fuhren zum Tatort und stellten am Einkaufszentrum ein aufgebrochenes Rolltor fest. Von dort seien die Unbekannten zum betroffenen Geschäft gelaufen. Polizistinnen und Polizisten fahndeten nach Verdächtigen. Dabei unterstützte sie ein Beamter mit seinem Diensthund. Kriminalbeamtinnen und - beamte sicherten die Spuren am Tatort. Sie fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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