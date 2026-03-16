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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260316-2: Kinder und Jugendliche raubten Jugendlichen aus

Kerpen (ots)

Geschädigten mit Messer und Pfefferspray bedroht

Zwei Kinder (12,13) und zwei Jugendliche (beide 14) sollen Freitagnachmittag (13. März) einen Jugendlichen (15) in Kerpen Kerpen-Sindorf mit einem Messer und einem Pfefferspray bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Polizeikräften trafen im Rahmen einer Fahndung alle vier Verdächtigen an.

Laut ersten Informationen schlugen und bedrohten zwei der vier Tatverdächtigen den Geschädigten gegen 14.30 Uhr im Bereich der Unterführung der Bahngleise an der Straße "Im Broich" mit einem Pfefferspray und einem größeren Messer. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld. Alle vier seien dann mit dem Bargeld in Richtung der S-Bahn Haltestelle in Sindorf geflüchtet.

Polizeikräfte stoppten zwei Tatverdächtige in Tatortnähe auf einem E-Scooter. Einer führte das beschriebene Pfefferspray und das Messer bei sich. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten die Beamtinnen und Beamten die beiden weiteren Tatverdächtigen fest. Die Polizeikräfte setzten die Eltern in Kenntnis, stellten Personalien fest und Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. Sie fertigten zudem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der E-Scooter verfügt nach derzeitigem Stand nicht über eine gültige Versicherung. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 dauern an. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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