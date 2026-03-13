Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260313-3: Autofahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Pulheim (ots)

Verkehrsunfall an Kreuzung

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (12. März) bei Pulheim-Stommeln ist eine Autofahrerin (53) leicht verletzt worden.

Gegen 5.50 Uhr soll die 53-Jährige mit ihrem Opel auf dem Zubringer von der Venloer Straße (K 24) in Richtung der Bundesstraße (B) 59 gefahren sein. Dort habe sie verkehrsbedingt an einer Ampel gestanden. Als diese grünes Licht angezeigt habe, sei sie losgefahren, um nach links abzubiegen. Aus bislang ungeklärtem Grund sei ein Autofahrer (21) von links gekommen und sei mit ihrem Wagen auf der B59 kollidiert. Der Mann sei zuvor auf der Fahrbahn der B59 in Richtung Rommerskirchen unterwegs gewesen.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf, dokumentierten Spuren am Unfallort und fertigen eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell