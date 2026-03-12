Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260312-3: Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß an Kreuzung

Frechen (ots)

Bonnstraße/ Holzstraße etwa zwei Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (11. März) in Frechen sind drei Autofahrerinnen (49, 62, 69) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten zwei Leichtverletzte in Krankenhäuser. Polizisten sperrten die Unfallstelle bis etwa 17 Uhr ab.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 49-Jährige mit ihrem Toyota gegen 15 Uhr auf der Holzstraße von Köln in Richtung Kerpen unterwegs. An der Kreuzung der Bonnstraße und der Holzstraße soll sie aus bislang ungeklärtem Grund gegen den Audi der 62-Jährigen und durch die Wucht des Aufpralls gegen das VW der 69-Jährigen gestoßen sein. Die beiden Verkehrsteilnehmerinnen seien zuvor auf der Bonnstraße in Richtung Hürth unterwegs gewesen.

Alarmierte Polizeikräfte dokumentierten die Spuren und sperrten die Kreuzung ab. Sie fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell