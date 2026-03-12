PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260312-1: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

Pulheim (ots)

Schmuck und Bargeld entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen am Mittwochnachmittag (11. März) in ein Haus in Pulheim eingebrochen sein. Laut ersten Ermittlungen entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe der Geschädigte sein Haus im Bereich der Albrecht-Dürer-Straße zwischen der Orrer Straße und Wilhelm-Leibl-Straße gegen 16 Uhr verlassen. Als er gegen 20.40 Uhr zurückkehrte, habe er festgestellt, dass die Terrassentür offenstand und beschädigt worden war. Im Haus seien mehrere Räume und die Schränke darin durchwühlt worden.

Hinzugerufene Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

