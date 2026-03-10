PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260310-4: Zwei Autos aufgebrochen - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Scheiben eingeschlagen

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Montagnachmittag (9. März) und Dienstagmorgen (10. März) in Erftstadt-Dirmerzheim an zwei Autos die Scheiben eingeschlagen und elektrische Geräte entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen ein oder mehrere Unbekannte zwischen Montag, 15.45 Uhr und Dienstag, 6 Uhr im Bereich der Seitensstraße an einem VW eine Scheibe eingeschlagen und elektrische Geräte, einen Rucksack und Kleidung entwendet haben.

Zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 7 Uhr sollen Unbekannte an der Brückenstraße die Seitenscheibe eines Renault eingeschlagen und Sporttaschen entwendet haben.

In beiden Fällen sicherten alarmierte Polizeikräfte Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

