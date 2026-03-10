PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260310-3: BMW-Fahrer von Unfallort geflüchtet

Frechen (ots)

Zeugensuche

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (9. März) in Frechen ist ein Rollerfahrer (64) leicht verletzt worden. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bitten Zeugen sowie den gesuchten Autofahrer sich zu melden und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein 64-Jähriger war gegen 8 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Alfred-Nobel-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 11 habe ihn der Fahrer eines weißen BMW überholt und dabei berührt. Der Zweiradfahrer sei gestürzt und verletzte sich leicht. Das Kleinkraftrad wurde beschädigt. Der unbekannte Autofahrer mit Bergheimer Städtekennung fuhr davon.

Im Anschluss erstattete der 64-Jährige eine Anzeige bei der Polizei. Die zuständige Beamtin fertigte eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. Dabei gehen die Polizistinnen und Polizisten auch Hinweisen eines vorliegenden Fragmentkennzeichens nach. Zudem untersagten die Polizeikräfte dem Mann die Weiterfahrt, da er keine gültige Fahrerlaubnis für sein Kleinkraftrad hat. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

