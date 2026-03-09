Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260309-3: Schmuck und Bargeld bei Einbrüchen gestohlen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter hebelten Türen und Fenster auf

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach mehreren Unbekannten, die zwischen Freitagmittag (6. März) und Samstagnachmittag (7. März) in Wohnhäuser in Kerpen, Erftstadt und Hürth eingedrungen sein sollen. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Freitagmittag gegen 13.30 Uhr bemerkten Zeuginnen einen etwa 25 Jahre alten und 175 Zentimeter großen Mann mit untersetzter Statur und Dreitagebart im Bereich der Straße "Bruchhöhe" in Kerpen-Sindorf. Der Mann mit schwarzen Haaren, schwarzer Kleidung und schwarzer Kappe rannte in Richtung der Bahngleise davon. Er steht im Verdacht, in der Nähe in ein Wohnhaus eingedrungen zu sein und Bargeld entwendet zu haben. In diesem Zusammenhand sucht die Polizei eine mutmaßliche Komplizin im Alter von etwa 25 Jahren. Die Unbekannte mit schwarzen Haaren und großer Nase soll schwarze Kleidung getragen haben und auf der Erftstraße in Richtung Sindorf davongegangen sein.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 12.40 Uhr in Erftstadt-Friesheim. Hier sollen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Matthias-Curt-Straße eingedrungen sein. Alarmierte Polizeikräfte stellten mehrere aufgehebelte Türen und durchwühlte Räume fest. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

In Hürth-Hermülheim sollen Unbekannte am Samstag zwischen 17.20 Uhr und 17.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Villering eine Wohnungstür aufgehebelt und nach Durchwühlen der Räume Schmuck entwendet haben.

In allen Fällen sicherten alarmierte Polizeikräfte Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell