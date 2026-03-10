PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260310-2: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Tür aufgehebelt

Ein Unbekannter soll zwischen Samstagmittag (7. März) und Montagmorgen (9. März) in ein Haus in Erftstadt eingebrochen sein. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Täter zwischen Samstag 12 Uhr und Montag 10.30 Uhr in das Haus zwischen der Kriegergasse und Matthias-Curt-Straße eingebrochen sein. Ein Zeuge bemerkte die offenstehende Terrassentür sowie Hebelmarken und rief die Polizei.

Alarmierte Einsatzkräfte fuhren umgehend zum Tatort und stellten durchwühlte Zimmer in dem Haus fest. Sie fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben.

Die Polizei rät Betroffenen, die einen Wohnungseinbruch in ihrem Zuhause oder ihrer Arbeitsstelle feststellen:

   - Ruhe bewahren und umgehend den Notruf der Polizei 110 wählen.
   - Nichts anfassen und den Tatort so belassen wie er ist, damit die
     alarmierten Beamten Spuren sichern können.
   - Niemals selbst in Gefahr bringen. Verlassen Sie das Gebäude 
     wieder, wenn Hinweise vorliegen, dass die Täter noch dort sind.

Nützliche Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei unseren Expertinnen und Experten der Kriminalprävention und auf unserer Internetseite. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/themenseite-wohnungseinbruch (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

