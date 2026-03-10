Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260310-1: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall mit Flucht schwer verletzt

Kerpen (ots)

Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (8. März) in Kerpen ist ein Motorradfahrer (59) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Ein beteiligter Autofahrer fuhr davon. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bitten Zeugen sowie den gesuchten Autofahrer sich zu melden und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 14.45 Uhr war der 59-Jährige auf der Bundesstraße (B) 477 in Richtung Nörvenich unterwegs. Er habe beabsichtigt ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Als er links neben dem Wagen gefahren sei, habe der Fahrer sein Fahrzeug ebenfalls zum Überholen auf die linke Spur gelenkt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, soll der Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung durchgeführt und dabei gestürzt sein. Das Motorrad sei über die Fahrbahn geschleudert und habe dabei den Fiat eines 75-Jährigen touchiert, welcher dadurch beschädigt wurde. Der andere beteiligte Autofahrer fuhr in Richtung Nörvenich davon. Der 75-Jährige sowie weitere Verkehrsteilnehmende, die später an der Unfallstelle eintrafen, leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf.

Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Unfallstelle zwischen dem Abzweig "Neue Pforte" und der Abfahrt "Bergerhausen" bis etwa 17 Uhr ab, nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers unterstützte die Rettungskräfte vor Ort. Mitarbeitende eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Fahrzeuge ab. (sc)

