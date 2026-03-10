PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260310-1: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall mit Flucht schwer verletzt

Kerpen (ots)

Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (8. März) in Kerpen ist ein Motorradfahrer (59) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Ein beteiligter Autofahrer fuhr davon. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bitten Zeugen sowie den gesuchten Autofahrer sich zu melden und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 14.45 Uhr war der 59-Jährige auf der Bundesstraße (B) 477 in Richtung Nörvenich unterwegs. Er habe beabsichtigt ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Als er links neben dem Wagen gefahren sei, habe der Fahrer sein Fahrzeug ebenfalls zum Überholen auf die linke Spur gelenkt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, soll der Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung durchgeführt und dabei gestürzt sein. Das Motorrad sei über die Fahrbahn geschleudert und habe dabei den Fiat eines 75-Jährigen touchiert, welcher dadurch beschädigt wurde. Der andere beteiligte Autofahrer fuhr in Richtung Nörvenich davon. Der 75-Jährige sowie weitere Verkehrsteilnehmende, die später an der Unfallstelle eintrafen, leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf.

Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Unfallstelle zwischen dem Abzweig "Neue Pforte" und der Abfahrt "Bergerhausen" bis etwa 17 Uhr ab, nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers unterstützte die Rettungskräfte vor Ort. Mitarbeitende eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Fahrzeuge ab. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:45

    POL-REK: 260309-3: Schmuck und Bargeld bei Einbrüchen gestohlen - Zeugensuche

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Täter hebelten Türen und Fenster auf Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach mehreren Unbekannten, die zwischen Freitagmittag (6. März) und Samstagnachmittag (7. März) in Wohnhäuser in Kerpen, Erftstadt und Hürth eingedrungen sein sollen. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:19

    POL-REK: 260309-2: E-Scooterfahrer raubte Tankstelle aus - Zeugensuche

    Kerpen (ots) - Mitarbeiter mit Waffe bedroht Ein Unbekannter soll am frühen Sonntagmorgen (8. März) einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Kerpen überfallen haben und mit Geld aus der Kasse geflüchtet sein. Polizeikräfte fahndeten mit Unterstützung der Bestatzung eines Hubschraubers nach dem 30 bis 40 Jahre alten, etwa 180 Zentimeter großen und stämmigen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:53

    POL-REK: 260309-1: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - E-Scooterfahrer unverletzt

    Kerpen (ots) - Gefahrensituation Ein- und Abbiegen Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (7. März) in Kerpen hat sich ein Radfahrer (46) schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen soll der Fahrer (37) eines E-Scooters gegen 16 Uhr auf der Stiftstraße stadteinwärts gefahren sein. Zeugen berichten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren