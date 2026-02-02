PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugen gesucht nach Gefährdung des Straßenverkehrs durch rücksichtsloses Überholen

Boppard (ots)

Am 02.02.2026 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der B9, zwischen Brey und Boppard eine Straßenverkehrsgefährdung. Der unbekannte Fahrzeugführer des weißen Mercedes fuhr die B9 von Brey kommend in Fahrtrichtung Boppard. Dieser überholte auf Höhe der Kläranlage mehrere Fahrzeuge, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Der gerade entgegenkommende Linienbus musste abgebremst werden, um einen Unfall zu vermeiden. Zeugen und weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Boppard zu melden.

Rückfragen bitte an:

​Polizeiinspektion Boppard
tel. 06742 809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

