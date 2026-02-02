Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L113

Nickenich (ots)

Am 02.02.2026 gegen 12:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L113 am Parkplatz Waldfrieden, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 55-jährige Fahrzeugführerin die L113 in Fahrtrichtung Mendig von Wassenach aus kommend. Hier verlor die Fahrzeugführerin aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde die Beteiligte verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell