Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260311-1: Zwei Männer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

Zusammenstoß im Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag (10. März) in Pulheim sind ein Mann (79) und der Fahrer (39) eines Transporters leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (76) eines Suzuki gemeinsam mit ihrem Beifahrer (79) gegen 10.45 Uhr auf der Bonnstraße in Richtung Venloer Straße gefahren. Gleichzeitig sei der 39-Jährige in entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Transporterfahrer in Höhe der Siemensstraße nach links von seinem Fahrstreifen abgekommen und mit dem entgegenkommenden Suzuki kollidiert.

Hinzugerufene Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Polizistinnen und Polizisten die Straße bis etwa 11.45 Uhr ab. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell