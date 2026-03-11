PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260311-1: Zwei Männer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

Zusammenstoß im Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag (10. März) in Pulheim sind ein Mann (79) und der Fahrer (39) eines Transporters leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (76) eines Suzuki gemeinsam mit ihrem Beifahrer (79) gegen 10.45 Uhr auf der Bonnstraße in Richtung Venloer Straße gefahren. Gleichzeitig sei der 39-Jährige in entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Transporterfahrer in Höhe der Siemensstraße nach links von seinem Fahrstreifen abgekommen und mit dem entgegenkommenden Suzuki kollidiert.

Hinzugerufene Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Polizistinnen und Polizisten die Straße bis etwa 11.45 Uhr ab. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 10.03.2026 – 16:36

    POL-REK: 260310-5: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten Mit Lichtbildern sucht die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit nach einer Vermissten aus Wesseling. Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach ihrem Verbleib waren bislang erfolglos. Die Lichtbilder stehen unter folgendem Link im Fahndungsportal NRW zur Verfügung: https://polizei.nrw/fahndung/197358 ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:45

    POL-REK: 260310-4: Zwei Autos aufgebrochen - Zeugensuche

    Erftstadt (ots) - Scheiben eingeschlagen Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Montagnachmittag (9. März) und Dienstagmorgen (10. März) in Erftstadt-Dirmerzheim an zwei Autos die Scheiben eingeschlagen und elektrische Geräte entwendet haben sollen. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:49

    POL-REK: 260310-3: BMW-Fahrer von Unfallort geflüchtet

    Frechen (ots) - Zeugensuche Bei einem Verkehrsunfall am Montag (9. März) in Frechen ist ein Rollerfahrer (64) leicht verletzt worden. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bitten Zeugen sowie den gesuchten Autofahrer sich zu melden und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Ein 64-Jähriger war gegen 8 Uhr mit ...

    mehr
