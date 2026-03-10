Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260310-5: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten

Mit Lichtbildern sucht die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit nach einer Vermissten aus Wesseling. Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach ihrem Verbleib waren bislang erfolglos. Die Lichtbilder stehen unter folgendem Link im Fahndungsportal NRW zur Verfügung: https://polizei.nrw/fahndung/197358

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Vermisste ist etwa 165 bis 175 Zentimeter groß, schlank, hat blaue Augen und blonde Haare. Sie soll am Sonntag (8. März) gegen 8 Uhr mit dem Fahrrad ihre Wohnanschrift in Wesseling in unbekannte Richtung verlassen haben. Bei dem Fahrrad handelt es sich um silbernes oder graues Damenfahrrad mit tiefem Einstieg.

Bei Antreffen der Gesuchten bitte unverzüglich die Polizei über den Polizeinotruf "110" kontaktieren (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell