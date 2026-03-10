PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260310-5: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten

Mit Lichtbildern sucht die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit nach einer Vermissten aus Wesseling. Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach ihrem Verbleib waren bislang erfolglos. Die Lichtbilder stehen unter folgendem Link im Fahndungsportal NRW zur Verfügung: https://polizei.nrw/fahndung/197358

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Vermisste ist etwa 165 bis 175 Zentimeter groß, schlank, hat blaue Augen und blonde Haare. Sie soll am Sonntag (8. März) gegen 8 Uhr mit dem Fahrrad ihre Wohnanschrift in Wesseling in unbekannte Richtung verlassen haben. Bei dem Fahrrad handelt es sich um silbernes oder graues Damenfahrrad mit tiefem Einstieg.

Bei Antreffen der Gesuchten bitte unverzüglich die Polizei über den Polizeinotruf "110" kontaktieren (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 14:45

    POL-REK: 260310-4: Zwei Autos aufgebrochen - Zeugensuche

    Erftstadt (ots) - Scheiben eingeschlagen Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Montagnachmittag (9. März) und Dienstagmorgen (10. März) in Erftstadt-Dirmerzheim an zwei Autos die Scheiben eingeschlagen und elektrische Geräte entwendet haben sollen. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:49

    POL-REK: 260310-3: BMW-Fahrer von Unfallort geflüchtet

    Frechen (ots) - Zeugensuche Bei einem Verkehrsunfall am Montag (9. März) in Frechen ist ein Rollerfahrer (64) leicht verletzt worden. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bitten Zeugen sowie den gesuchten Autofahrer sich zu melden und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Ein 64-Jähriger war gegen 8 Uhr mit ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:14

    POL-REK: 260310-2: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Tür aufgehebelt Ein Unbekannter soll zwischen Samstagmittag (7. März) und Montagmorgen (9. März) in ein Haus in Erftstadt eingebrochen sein. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Täter zwischen Samstag 12 Uhr und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren