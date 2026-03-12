Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260312-2: Mehrere Autos in Erftstadt beschädigt - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Anwohner beobachteten mehrere Jugendliche

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei unbekannten Jugendlichen. Zwei sollen etwa 180 Zentimeter groß, die dritte Person soll etwas kleiner sein. Alle sollen dunkle Kleidung und Kapuzen getragen haben. Sie sollen in der Nacht zu Donnerstag (12. März) in Erftstadt-Liblar mehrere Autos beschädigt haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen bemerkten Anwohner an der Straße "Am Vogelsang" gegen 23.45 Uhr laute Geräusche. Sie sollen drei Jugendliche beobachtet haben, die an mehreren Autos die Seitenspiegel und an einem Auto eine Scheibe beschädigten. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein und entdeckten auf der Bahnhofstraße ein weiteres Auto, bei dem der Seitenspiegel beschädigt war.

Die Tatverdächtigen flüchteten, bevor Polizeikräfte eintrafen. Die Beamtinnen und Beamten sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell