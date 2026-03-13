PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260313-2: Werkzeuge von Baustelle gestohlen - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Fenster aufgedrückt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Mittwochnachmittag (11. März) und Donnerstagmorgen (12. März) in Pulheim in ein Haus eingedrungen sein und diverse Werkzeuge entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Mittwoch, 16.45 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr an einem Haus an der Hackenbroicher Straße ein Fenster aufgedrückt und mehrere Werkzeuge verschiedener Hersteller entwendet haben. Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

