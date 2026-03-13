Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260313-1: Jugendlicher auf Schulweg leicht verletzt

Hürth (ots)

Kollision zwischen Radfahrer und Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (12. März) in Hürth-Hermülheim ist ein Radfahrer (15) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (77) eines Honda gegen 7.45 Uhr auf der Straße "In den Höhnen" von der Berrenrather Straße in Richtung Krankenhausstraße gefahren. Gleichzeitig habe der 15-Jährige gemeinsam mit einem Freund beabsichtigt, die Straße "In den Höhnen" an der Mittelinsel der Lortzingstraße in Richtung Efferen zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Schüler und dem Honda.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (jus)

