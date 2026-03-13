PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260313-1: Jugendlicher auf Schulweg leicht verletzt

Hürth (ots)

Kollision zwischen Radfahrer und Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (12. März) in Hürth-Hermülheim ist ein Radfahrer (15) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (77) eines Honda gegen 7.45 Uhr auf der Straße "In den Höhnen" von der Berrenrather Straße in Richtung Krankenhausstraße gefahren. Gleichzeitig habe der 15-Jährige gemeinsam mit einem Freund beabsichtigt, die Straße "In den Höhnen" an der Mittelinsel der Lortzingstraße in Richtung Efferen zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Schüler und dem Honda.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 14:43

    POL-REK: 260312-3: Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß an Kreuzung

    Frechen (ots) - Bonnstraße/ Holzstraße etwa zwei Stunden gesperrt Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (11. März) in Frechen sind drei Autofahrerinnen (49, 62, 69) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten zwei Leichtverletzte in Krankenhäuser. Polizisten sperrten die Unfallstelle bis etwa 17 Uhr ab. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 49-Jährige ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 13:10

    POL-REK: 260312-2: Mehrere Autos in Erftstadt beschädigt - Zeugensuche

    Erftstadt (ots) - Anwohner beobachteten mehrere Jugendliche Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei unbekannten Jugendlichen. Zwei sollen etwa 180 Zentimeter groß, die dritte Person soll etwas kleiner sein. Alle sollen dunkle Kleidung und Kapuzen getragen haben. Sie sollen in der Nacht zu Donnerstag (12. März) in Erftstadt-Liblar mehrere Autos beschädigt ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:19

    POL-REK: 260312-1: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

    Pulheim (ots) - Schmuck und Bargeld entwendet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen am Mittwochnachmittag (11. März) in ein Haus in Pulheim eingebrochen sein. Laut ersten Ermittlungen entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren