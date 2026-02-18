Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann ohne Ticket greift Kontrolleur an

Gelsenkirchen (ots)

Während einer Fahrscheinkontrolle kam es am Dienstagmorgen, 17. Februar 2026, zu einem körperlichen Angriff auf einen 57-jährigen Kontrolleur eines Nahverkehrsunternehmens.

Der 19-jährige Tatverdächtige aus Gelsenkirchen war gegen 7.40 Uhr in der Linie 301 unterwegs, als der Mitarbeiter seinen Fahrschein überprüfen wollte. Der Mann, der ohne gültigen Fahrschein unterwegs war, reagierte jedoch nicht auf die Ansprache, sondern versuchte die Straßenbahn an der Haltestelle "Zeche Hugo" auf der Horster Straße zu verlassen. Als ihn der Kontrolleur daran hindern wollte, schlug der Tatverdächtige den 57-Jährigen und stieß ihn gegen die mittlerweile geschlossene Straßenbahntür.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten die Personalien des Angreifers fest und leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beförderungserschleichung ein. Der Fahrscheinkontrolleur wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankhaus gebracht.

